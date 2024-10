MarchÃ© de crÃ©ateurs Art DrÃ´me

Rejoignez-nous pour trois journées exceptionnelles dédiées à l’art et à l’artisanat ! Découvrez les talents de 15 créateurs et créatrices venant de divers horizons artistiques et artisanaux.

Que vous soyez passionné par la peinture, la sculpture, la céramique, le modelage, la bijouterie ou encore la couture, vous trouverez de quoi émerveiller vos sens. En plus de rencontrer ces artistes et d’échanger avec eux, vous aurez l’opportunité de participer à des ateliers créatifs tels que l’aquarelle, le modelage et la mosaïque à la coquille d’oeufs. Ne manquez pas cette occasion de célébrer la créativité et le savoir-faire local !