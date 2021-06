Marché de la MJC

Pour l’occasion, l’évènement se déroulera en extérieur sur la place du nouveau Pôle Médical de Montboucher. Des exposants locaux proposeront à la vente des produits alimentaires et artisanaux et des activités seront organisées par les associations du village. Quelques démonstrations sportives et culturelles seront aussi de la partie, remplaçant notre traditionnelle Fête de la MJC. Tout au long de la journée vous trouverez buvette et restauration sur place. Pour finir la journée en beauté, nous vous proposons de partager un repas au restaurant « Chez Fred » suivi d’une soirée dansante jusqu’à 22h (les réservations s’effectuent par mail auprès de la MJC, à l’adresse suivante : mjc.montboucher@gmail.com).

Pour les exposants qui souhaitent participer à ce Festi’Marché, il n’est pas trop tard. N’hésitez pas à demander votre dossier d’inscription par mail à l’adresse mentionnée. Votre réservation ne sera prise en compte qu’après réception du dossier par mail d’inscription et du règlement dûment rempli.

En cas de mauvais temps le festi’marché sera alors annulé et votre inscription remboursée.

Nous vous attendons nombreux et, bien évidemment masqués !