Marché

Marché de la moto

Venez passer un bon moment entre passionnés de moto : motos, pièces détachée, équipements et vêtements. + Matinée Diots. Buvette et restauration sur place.

Le 16/11/2025

Place des pompiers 26240 Saint-Barthélemy-de-Vals Tél. 06 77 08 15 88

Gratuit pour les visiteurs