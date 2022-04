Marché de l’Artisanat et Création

Durant ces 2 jours, les visiteurs pourront venir gratuitement rencontrer

plus de 25 exposants locaux qui fabriquent

des objets originaux : bijoux, jeux en bois, maroquinerie, vaisselle,

etc. Ici pas de revendeurs mais des artisans et des artistes passionnés qui créent de leurs propres mains des pièces uniques et 100% réalisées en France.

De quoi trouver l’inspiration pour la Fête des mères ! Alors venez

nombreux !