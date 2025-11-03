Le marché de l’Avent de La Laupie accueillera une trentaine d’exposants diversifiés, des activités enfants toute la journée (gratuites en grande partie), une buvette et de la petite restauration. Pour plus d’informations, voir programme !

Le marché de l’Avent de La Laupie accueillera une trentaine d’exposants, sur les thématiques alimentation, boissons, soin et beauté, décoration, personnalisation.

De nombreuses activités pour enfants sont prévues toute la journée, majoritairement gratuites. Une mini-ferme sera sur la place du village, avec des manèges et également des tours de poneys (payants).

Dans la cour de l’école, des jeux seront disponibles sous un barnum. Dans la salle polyvalente il y aura de nombreux bricolages ainsi que des maquillages et tatouages de noël. Enfin, dans le centre culturel vous retrouverez un conte de noël suivi d’un atelier d’écriture de lettre au père noël d’une heure (cinq séances prévues dans la journée, horaires à venir sur les réseaux sociaux de Happy Laupie).

En restauration : Buvette associative avec vente de bretzels garnis, crêpes et cookies. Dégustation d’huitres par l’association La Boule Joyeuse de La Laupie. Food truck proposant une choucroute.