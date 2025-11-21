Marché de noël à Cauzid

La maison Cauzid fait son petit marché de Noël !
Vendredi 28 & samedi 29 novembre de 14h30 à 17h30
Créations originales et douceurs de saison pour se faire plaisir au début de l’hiver ou pour offrir : créations des habitants (confitures, compotes, créations en tricots, sablés et pains d’épice…), couronnes ou fleurs de noël et autres créations variées…
Vendredi après-midi nous accueillons les créations textiles des Mains d’Or, atelier des couturières de Val d’Emploi !
Samedi de 15h-17h : Animation à l’orgue de barbarie
Venez passer un bon moment avec nous !
Osez entrer à la maison Cauzid !
Vente de vin chaud et jus de pommes chaud les 2 jours
En musique le samedi !
22 rue du Perrier 26270 Loriol-sur-Drôme Tél. 04 75 61 61 55
