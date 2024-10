MarchÃ© de NoÃ«l Ã  ClÃ©on d’Andran

Ne manquez pas notre nouvelle édition de notre Marché de Noel 2024 qui se déroulera à la salle des fêtes de Cléon d’Andran,

– Avec l’Avent de 10h à 18h Marché de Noël avec nos amis artisans et producteurs, manèges, mascotte sans oublier non plus le Père Noël. Et plein de petites surprises durant cette journée !

– 11h30 Spectacle de Noël avec Energy Dance

– 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h00 photos avec le père Noël

– 18h30 Spectacle Jonglerie de feu sur le parvis de la salle des fêtes.

– Et l’after :

– 19h30 : lancement du feu d’artifice

– 20h00 : Repas Choucroute à réserver avant le 20 novembre (par nos flyers, Spar, Envoi postal ou par CB sur Hello asso)

https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-cleon-d-andran/evenements/inscription-repas-choucroute-noel-2024-1

– 21h00 : le final Soirée DJ Gratuite pour tous Fêtons ensemble les 70 ans du Comité des fêtes

On vous attend nombreux afin que cet évènement soit une belle réussite

A partager sans modération !