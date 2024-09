MarchÃ© de NoÃ«l Ã  la Brasserie Chris Company Beers – Chanos-Curson

Venez profiter d’une journée festive dans une ambiance chaleureuse et conviviale au coeur de notre brasserie. Au programme : artisans locaux, cadeaux uniques, dégustations de nos bières artisanales, et bien plus encore !

L’équipe de la Brasserie Chris Company Beers vous attend nombreux pour célébrer cette fin d’année dans la joie et la bonne humeur !

Artisans, comment postuler ?

Vous êtes créateur, artisan, ou producteur local et souhaitez faire découvrir vos créations lors de notre marché de Noël ? Nous recherchons des exposants passionnés pour enrichir cet événement magique !

Envoyez-nous votre candidature à l’adresse suivante : ccbeers26@gmail.com avec une description de votre activité, des photos de vos créations, et vos coordonnées complètes.

Les demandes seront étudiées afin d’éviter la concurrence.

Date limite d’inscription : le 15 novembre 2024