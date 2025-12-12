Marché

Marché de Noël à l’Institut Karoleen

L’institut Karoleen organise son marché de Noël: venez nombreux profiter des animations sur place.

Le 14/12/2025 09:00

74 rue St Nicolas 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 19 10 55 95

Gratuit pour les visiteurs