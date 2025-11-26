Animations, Concert, Marché

Marché de Noël à l’Usine Vivante

L’Usine Vivante ouvre ses portes pour son Marché de Noël ! Une journée conviviale, créative et festive au coeur de Crest, dédiée à l’artisanat local et aux savoir-faire inspirants. Au programme : ambiance musicale et chaleureuse et animations !

Le 29/11/2025 10:00

24 avenue Adrien Fayolle 26400 Crest

Gratuit pour les visiteurs

Animations pour petits et grands :
11h :  » Abracad’Afrique  » (conte pour les 0-7 ans, 35 min, 5 EUR) – par Vincent Hickman
15h :  » Chapiteau !  » (conte pour les 6 ans et +, 55 min, 5 EUR) – par Vincent Hickman
17h :  » La grande beuverie – René Daumal  » (guitare & voix, pour ados/adultes, 45 min, participation libre au chapeau) – par Nicolas Gardrat & Manue Fleytoux
18h : Batucada pour une ambiance rythmée et festive
19h : Jam session ouverte à tou·te·s les musicien·ne·s. Venez avec vos instruments, votre voix et votre bonne humeur !

Venez découvrir, flâner, échanger et soutenir la création locale dans un lieu unique de la Vallée de la Drôme.