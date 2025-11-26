Marché de Noël à l’Usine Vivante

L’Usine Vivante ouvre ses portes pour son Marché de Noël ! Une journée conviviale, créative et festive au coeur de Crest, dédiée à l’artisanat local et aux savoir-faire inspirants. Au programme : ambiance musicale et chaleureuse et animations !

Animations pour petits et grands :

11h : » Abracad’Afrique » (conte pour les 0-7 ans, 35 min, 5 EUR) – par Vincent Hickman

15h : » Chapiteau ! » (conte pour les 6 ans et +, 55 min, 5 EUR) – par Vincent Hickman

17h : » La grande beuverie – René Daumal » (guitare & voix, pour ados/adultes, 45 min, participation libre au chapeau) – par Nicolas Gardrat & Manue Fleytoux

18h : Batucada pour une ambiance rythmée et festive

19h : Jam session ouverte à tou·te·s les musicien·ne·s. Venez avec vos instruments, votre voix et votre bonne humeur !

Venez découvrir, flâner, échanger et soutenir la création locale dans un lieu unique de la Vallée de la Drôme.