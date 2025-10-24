Marché de Noël à Marsanne

Plongez dans la magie des fêtes au coeur du village de Marsanne ! Cette année encore, le centre du village se pare de ses décorations féeriques et vous réserve des nouveautés et de belles surprises.

80 exposants vous attendent pour découvrir des idées cadeaux, des produits artisanaux et des gourmandises de saison.

Animations au programme :

Spectacles de danse par la MJC

Chorale des enfants des écoles

Déambulation féerique avec le groupe déco moove » Le Carrousel des Licornes »

Ambiance musicale avec le groupe swing » Les Chapeaux Melons » et ses chants de Noël

Feu d’artifice

Descente spectaculaire du Père Noël depuis le château

Buvette et restauration assurées par les bénévoles du Comité des Fêtes, avec la traditionnelle soupe au lard servie à partir de 19h00 derrière la mairie (salle des boulistes).

Retrouvez le programme détaillé très bientôt sur nos affiches et nos réseaux sociaux !