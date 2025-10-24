Marché de Noël à Marsanne

80 exposants vous attendent pour découvrir des idées cadeaux, des produits artisanaux et des gourmandises de saison.
Animations au programme :
Spectacles de danse par la MJC
Chorale des enfants des écoles
Déambulation féerique avec le groupe déco moove » Le Carrousel des Licornes »
Ambiance musicale avec le groupe swing » Les Chapeaux Melons » et ses chants de Noël
Feu d’artifice
Descente spectaculaire du Père Noël depuis le château
Buvette et restauration assurées par les bénévoles du Comité des Fêtes, avec la traditionnelle soupe au lard servie à partir de 19h00 derrière la mairie (salle des boulistes).
Retrouvez le programme détaillé très bientôt sur nos affiches et nos réseaux sociaux !