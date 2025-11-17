Venez nombreux pour vivre ensemble un moment convivial et magique.
L’association de l’APEL de l’école K. ARABIAN de Valence organise son premier marché de Noël. A cette occasion de nombreux stands seront proposés ainsi que des animations musicales et sur le thème de Noël. Dans une ambiance familiale et festive vous trouverez de quoi vous restaurer, vous réchauffer et pourrez découvrir de nombreuses créations vendues par les exposants.
Votre présence est un encouragement pour toutes les actions menées pour soutenir l’école et ses élèves.
Marché de Noël – APEL K.ARABIAN
Venez partager la magie de Noël lors d’une journée chaleureuse et festive.
Plus de vingt artisans et créateurs, de délicieuses gourmandises à déguster sur place ainsi que de nombreuses surprises pour émerveiller les plus petits et les grands.
8 Chemin de Saint Joseph 26000 Valence
