Ateliers créatifs (sur réservation – places limitées !). Création de suspension de Noël en macramé avec Élyne Atelier. Décoration de sablés de Noël avec Sophie. Jeu de piste gratuit – Participez à la chasse à la phrase cachée du Père Noël !
Une récompense gourmande à la clé. Départ du jeu à l’entrée du Spa des Bains
Animations et gastronomie – Boom de Noël : dansez sur la piste du Bar Les Bains
Photo souvenir avec le Père Noël – Manège pour petits et grands
Maquillage enfants offert par le Spa Les Bains – Gourmandises : crêpes, churros, chocolat chaud, vin chaud …
Une journée féerique pour toute la famille !
Marché de Noël aux Bains de la Garde
Plongez dans la magie de Noël avec une balade enchanteresse à travers nos stands artisanaux :
Bijoux uniques – Bougies parfumées – Décorations de table – Vêtements & accessoires – Parfums – Macarons gourmands – Idées cadeaux pour tous.
652, Chemin Les Pastours 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 98 96 40
