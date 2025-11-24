L’association de la MJC de Grignan seront présents pour des chants de Noël
Dégustation d’huîtres, vin chaud, tartine savoyarde et bien d’autres choses à découvrir … et surtout la rencontre avec le Père Noël pour les petits (et grands) enfants
Il reste encore quelques stands de disponibles, nous contacter
Nous vous attendons nombreux pour cette journée conviviale.
Marché de Noël aux Tourterelles
L’association arc-en-ciel vous convie à son marché de Noël au profit des personnes âgées.
Sur place, stands de producteurs régionaux, artisan créateur, chants de Noël, tickets de Tombola, et bien sûr le Père Noël.
Stands en intérieur et extérieur.
41 Rue du Grand Faubourg 26230 Grignan Tél. 04 75 46 50 23
