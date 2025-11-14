Le marché de Noël de Châteauneuf-de-Galaure vous accueille au gymnase pour une journée chaleureuse et festive. Au programme : animations pour les enfants et de nombreux stands pour découvrir idées cadeaux, décorations et produits gourmands. Une restauration variée sera proposée sur place (huîtres, escargots, frites, hot-dogs) ainsi qu’une buvette pour prolonger le moment en toute convivialité.
Marché de Noël castleneuvois
Un marché de Noël convivial à Châteauneuf-de-Galaure avec animations pour enfants, restauration sur place et de nombreux stands pour préparer les fêtes. Entrée libre.