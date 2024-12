Le Comité des fêtes de Charols vous invite à préparer Noël dans une ambiance incroyable. On vous attend nombreux au rendez-vous !

Au programme :

– Dégustations en présence du Père Noël

– Animations enfants

– Jeux gonflables

– Lots à gagner

– Buvette où vous pourrez boire un bon vin chaud

– Restauration sur place

Et bien sur, des chants de Noël ! Avec plus d’une trentaine de stands mettant en avant des artisans, des artistes et des producteurs.