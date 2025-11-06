Marché

Marché de Noël de Châteauneuf-sur-Isère

Les associations « Vivre à l’école de Bonlieu » et « Amicale des écoles du Châtelard » organisent le marché de Noël de Châteauneuf-sur-Isère.

Marché de Noël de Châteauneuf-sur-Isère
Le 21/12/2025 10:00

route de Valence 26300 Châteauneuf-sur-Isère

Contacter par mail Site internet
Payant