MarchÃ© de NoÃ«l de la MJC de Montboucher-sur-Jabron

Venez découvrir le marché de Noël de la MJC de Montboucher-sur-Jabron et profitez du défilé du Père Noël et de ses mascottes, ainsi que du petit train de jardin !

Samedi 7 décembre :

12h00 : Ouverture du marché de Noël.

15h00 à 17h00 : Loisir créatifs et lecture de contes de Noël.

15h00 à 17h00 : Défilé du père et de la mère Noël.

18h00 : Inauguration par Monsieur le Maire suivi de la remise des prix du concours des maisons illuminées.

18h45 : Défilé des tracteurs tout en couleurs et de voitures anciennes.

20h00 : Concert à l’église avec la chorale Cantoteil.

Dimanche 8 décembre :

10h00 : Ouverture du marché de Noël.

14h00 à 16h00 : Les mascottes défilent en compagnie du père et de la mère Noël.

15h30 : Tirage de la tombola.

16h00 : Chants de Noël avec Madame Isabelle Pavageau et ses élèves de la MJC.

17h00 : Fermeture du marché de Noël.

Et en plus, sur les deux jours, un petit train vous attend sur le parking de la MJC ! Les enfants et même les adultes peuvent monter à califourchon sur les wagons tractés par la machine à vapeur.

Buvette et petite restauration prévue sur place.

Stands de créations artisanales.