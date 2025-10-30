De nombreuses animations seront proposées sur ces deux jours qui raviront petits et grands.
Un feu d’artifice sera tiré le samedi soir offert par la mairie de Saulce sur Rhône.
Pendant les deux jours, le père noël sera au rendez-vous dans son joli décor avec son photographe.
De plus, le dimanche, l’association » ASCSE » offrira aux enfants un baptême de poneys et 2 nouveautés : 1 mini ferme (moutons, chèvres) ainsi qu’un manège
Marché de Noël de l’ASCSE en partenariat avec la mairie
Allée de la Poste 26270 Saulce-sur-Rhône
