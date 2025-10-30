Marché, Spectacle

Marché de noël de l’ASCSE

Marché de Noël de l’ASCSE en partenariat avec la mairie

Marché de noël de l’ASCSE
du 22/11/2025 au 23/11/2025

Allée de la Poste 26270 Saulce-sur-Rhône

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

De nombreuses animations seront proposées sur ces deux jours qui raviront petits et grands.
Un feu d’artifice sera tiré le samedi soir offert par la mairie de Saulce sur Rhône.
Pendant les deux jours, le père noël sera au rendez-vous dans son joli décor avec son photographe.
De plus, le dimanche, l’association  » ASCSE  » offrira aux enfants un baptême de poneys et 2 nouveautés : 1 mini ferme (moutons, chèvres) ainsi qu’un manège