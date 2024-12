MarchÃ© de NoÃ«l de l’Estampe

Venez vivre des moments de convivialité et de magie au coeur de l’esprit de Noël, dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.

Petits et grands pourront se laisser colorer par les talents d’une maquilleuse professionnelle, qui transformera les visages en véritables oeuvres scintillantes en créant un « assorti » familial.

Et pour immortaliser ces instants magiques, elle vous proposera de sourire à travers un cadre photobooth de Noël pour une joli photo souvenir.

Coté cadeaux, une douzaine d’artisans locaux seront également présents pour vous proposer leurs créations uniques et idées innovantes. C’est l’occasion idéale pour soutenir l’artisanat local et découvrir des trésors faits main.

Rejoignez-nous nombreux pour partager cette belle journée dans une atmosphère festive et enchantée, et laissez-vous emporter par la magie de Noël à la Résidence Domitys de Romans-sur-Isère. Nous vous attendons avec impatience !