Marché de noël de Montélimar

La ville de Montélimar et l’Office de Tourisme Montélimar Agglomération s’associent pour proposer un marché de noël dédié aux productions locales et artisanales ! Artisans, créateurs et producteurs se réuniront en centre-ville du 12 au 24 décembre 2025.

Du vendredi 12 décembre au mercredi 24 décembre, la place de l’Europe accueillera 17 chalets rassemblant artisans, créateurs, producteurs et associations locales.

Renouvellement d’une partie des exposants le 18 décembre pour plus d’idées cadeaux : une occasion unique d’inscrire votre noël dans une démarche responsable !

Liste des exposants : (à venir)

Temps fort le soir du vendredi 12 décembre : soirée d’inauguration de la maison du père noël et du marché de noël avec vin chaud et chocolat chaud offert à la population.

Feu d’artifice au Théâtre Emile Loubet et parade de noël (petit train, batucada, échassiers, lanternes…).