Marché

Marché de Noël de Rochegude

Vous trouverez votre bonheur au marché de Noël avec des animations pour petits et grands. Vin chaud et chocolat chaud pour vous réchauffer, gourmandises et friandises pour vous délecter, et divers stands d’artisanat pour des idées de cadeaux!

Marché de Noël de Rochegude
Le 06/12/2025 10:00

Salle Gabriel Rodet 26790 Rochegude Tél. 04 75 04 81 12

Gratuit pour les visiteurs

Présence de l’association HARPE avec la vente de leur livre sur l’histoire de Rochegude : depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Très belle idée de cadeau à mettre sous le sapin.