Présence de l’association HARPE avec la vente de leur livre sur l’histoire de Rochegude : depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Très belle idée de cadeau à mettre sous le sapin.
Marché de Noël de Rochegude
Vous trouverez votre bonheur au marché de Noël avec des animations pour petits et grands. Vin chaud et chocolat chaud pour vous réchauffer, gourmandises et friandises pour vous délecter, et divers stands d’artisanat pour des idées de cadeaux!
Salle Gabriel Rodet 26790 Rochegude Tél. 04 75 04 81 12