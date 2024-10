Marche de NoÃ«l de Rousset les Vignes et sa parade de tracteurs

Venez découvrir pour la 3ème Année le marché de noël de Rousset les vignes qui aura lieu pour la première fois sur deux jours .

Vous pourrez y découvrir : vente de sapin de noël de production locale , gourmandises de noël (oreillette , crêpes , marron chaud , vin chaud …. ) créations artisanales ( bijoux , sac , décoration … ) Vin de pays et à déguster , Bière locale , producteurs locaux (huile d’olives , miel ….) mais aussi thé , naturopathe , des coffrets cadeaux …..

Le tout avec des animations sur les deux jours .

Samedi 7 Décembre

10h à 21h : Marché de Noël sur la place de la mairie et en salle des Fêtes de Rousset les Vignes .

14h à 16h : Atelier des petits lutins : réserver aux enfants jusqu’à 12 ans

18H30 : Parade des tracteurs et véhicule du Père Noël , avec distribution de friandise

de 18h à 21h : Un air de Jazz Pour noël avec la participation de ZOUICK etc .

Musicien au Chapeau et la présence de YAMANI PIZZA , pour vous restaurer .

Des braseros seront mis en place pour vous réchauffer , possibilité de vous restaurer et boire avec notamment bière , vin chaud , Marron , Oreillette et Crêpes .

Dimanche 8 Décembre

10H à 18h : Marché de noël sur la place de la mairie et en salle des Fêtes

de 11h à 16h : Jeux en bois

16h : Présence du Père Noël et ambiance musicale de Noël

Dimanche 8 Décembre présence de la fromagerie de L’ours , pour passer vos commandes pour noël

Sur ces deux jours vous pourrez également vous restaurer avec hotdog – frites – gourmandises de noël …..

Mais également une chasse aux lutins sur les deux jours pour les enfants ,