Marché de Noël de St Sorlin

Venez découvrir les différents stands de gastronomie, créateurs, artisans et de décorations.
Visite du Père Noël à 18h30. Buvette et restauration.
Le club de basket. vous propose huîtres et tartiflette.

Le 12/12/2025 17:00
Gratuit pour les visiteurs