Marché de Noël de Terre des Vignes

Le 05/12/2025 15:00

14bis Rue du Serre Blanc 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 06 50 77 47 56

Gratuit pour les visiteurs

Créations artisanales des résidents, crêpes, vin et chocolat chaud, atelier photo…