MarchÃ© de NoÃ«l de Valence

Venez déambuler sur les boulevards du centre-ville de Valence pour préparer les fêtes de fin d’année !

Une quarantaine d’exposants seront présents sur le marché de Noël pour vous faire découvrir, déguster, partager leurs savoir-faire et spécialités.

De nombreuses animations pour petits et grands rythmeront cette période féérique !

L’ambiance de Noël arrive chaque année à Valence début décembre… Depuis 2015, chaque année la magie opère avec ses lumières et ses décors dans le centre ancien, ses petites boutiques habillées de sapins et guirlandes, ses animations qui animent la ville et son grand marché de Noël avec sa douce odeur du vin chaud et de crêpes…