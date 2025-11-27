Marché de Noël du FCCBG

Le FCCBG est heureux de vous inviter à une journée magique au coeur du village de Clérieux pour son grand Marché de Noël 2025 ! Cette année encore, ils ont mis tout leur coeur pour créer un moment chaleureux, festif et plein de surprises ! Venez nombreux !

Au programme :

– La visite du Père Noël tout au long de la journée, avec possibilité de faire de belles photos souvenirs.

– La présence d’Olaf, le célèbre bonhomme de neige, pour le plus grand bonheur des enfants.

– Des manèges et animations pour petits et grands.

– Un magnifique feu d’artifice à la nuit tombée pour illuminer la fête.

– Concert en live de 18h à 20h pour profiter d’un moment convivial et musical.

– Une tombola exceptionnelle, avec un gros lot incroyable : un séjour à Disney pour 4 personnes !

– De nombreux stands artisanaux, idées cadeaux, décorations, gourmandises et boissons chaudes pour vous plonger dans la vraie magie de Noël.

Que vous veniez en famille, entre amis ou même en solo, nous vous promettons une ambiance chaleureuse, des sourires, de la musique et plein de moments à partager.

Le Marché de Noël de Clérieux, c’est l’occasion idéale de préparer les fêtes tout en soutenant les artisans et en vivant une journée riche en émotions.

Nous vous attendons nombreux !

N’hésitez pas à inviter vos proches et à partager l’événement.

Plus on est, plus la magie opère !