Les ateliers enfants sont limités en places ! Réservez vite pour garantir un moment créatif en famille.
Restauration sur place, boîte aux lettres du Père Noël pour déposer les voeux des petits lutins.
Ambiance festive, animations et bonne humeur garanties !
Viens vivre la magie de Noël chez Neptune’s Coffee.
Marché de Noël du Neptune’s Coffee
De nombreux exposants pour vos cadeaux de Noël: venez trouver de bonnes idées pour faire plaisir.
Ateliers gratuits pour les enfants : crée ta boule de Noël, écris ta lettre au Père Noël, repars avec ton diplôme « Atelier du lutin » et une photo souvenir.
route de la Maladiere 26300 Bourg-de-Péage Tél. 06.62.78.10.44
