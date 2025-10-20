Marché

Marché de Noël du Secours Populaire

Marché de Noël, braderie solidaire : cadeaux, tableaux, jouets, livres, linge ancien, décorations, bracelets….

du 28/11/2025 10:00 au 29/11/2025 19:00

Rue du Puy 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 72 13 53

Gratuit pour les visiteurs