MarchÃ© de NoÃ«l Gastronomique

La famille Rocheville reçoit ses amis Artisans, Producteurs,Artistes et Vignerons le temps d’un week-end festif autours des spécialités des fêtes de fin d’année.

Nouveau exposant:

Ferme Mamet : Mont d’Or fermier, comté, Tomme de Morteau, saucisse de Morteau

Mamet.francois@wanadoo.fr

Uniquement le vendredi 6 décembre

Brassserie les Dyades : bières artisanales, limonades

www.lesdyades-vaison.fr

Exposants

Ferme les Ayasses : producteur de cochons, viande, charcuterie

www.fermelesayasses.com

Domaine de la Tour : vins d’Alsace

www.vins-straub.fr

Serre des Mourres : Châteauneuf du pape

www.sabon-de-rocheville.com

Boul’Ange et Steph : Pains, viennoiseries, chocolats, cakes, marrons glacés…

Tel 04 75 26 66 70

Ferme de Maupertuis : Volailles, Lapins, Huile de tournesol

julienburlon@hotmail.fr

Mohair du Moulin : pull, pelotte, plaid, chaussettes, petit épeautre, terrine de chevreau

www.mohairdumoulin.com

Pam-Alpines : huiles essentielles, beaume, hydrolat

www.pam-alpines.fr

Champagne Allouchery-Perseval : champagne

www.alloucheryperseval.com

Domaine Rocheville : Huiles et olives de Nyons, Vins en Côtes du Rhône bio et nouveautés

www.domainerocheville.com