Marché de Noël – Margès

Le programme:
Samedi 17h00-22h00
avec 17h00 : « conte chanté » par la chorale loisirs et culture et la bibliothèque de Margès
18h00-19h45: animation par des clowns
19h45-20h30 groupe rock « les musik’elles »
20h45: feu d’artifice
21h00: groupe rock « les musik’elles »
22h00 fin du marché
Dimanche 10h00-17h00
10h30-13h00: matinée Huîtres/crevettes avec l’animation par Patricia Jay avec sa voix, son accordéon ou son piano.
11h00-13h00: maquillages enfants
11h30 visite du père Noël et ses lutins
13h30-16h00: Joëlle Lambert vous invite à chanter
Fin du marché à 17h00