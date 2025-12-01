Marché de Noël pas comme les autres, au Bois de l’Utopie !

Car nous avons fait le choix depuis 8 ans de mettre les enfants au coeur de la magie de Noel ; spectacle équestre, balades à poney, arrivée du Père Noel,

Le marché de Noel arrive à grand pas !!!!! Pourquoi est ce un marché pas comme les autres ???

et surtout des ateliers où les petits accompagnés de leur parents fabriquent eux même leur cadeau de noël, leur décoration…. et ça c’est magique pour eux !!!

Alors on compte sur vous, pour partager, pour en parler autour de vous… et bien sur on vous attend pour vivre ce beau moment avec vos enfants, votre famille, vos amis !!!!

Au programme :

? Spectacle de voltige équestre ( 11 h et 15 h) avec le Poney Club Aventure

? Balades à poney toute la journée

? Arrivée du Père Noël à 13 h

? 2 groupes de musique

? Ateliers pour enfants toute la journée

? Marché dépaysant en journée

? Tombola

Vive la magie de Noël !