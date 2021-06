Marché de producteurs bios et locaux

Sur le site de la Brasserie La Vieille Mule et du Fournil des Comètes, marché de produits bios et locaux de qualité tous les mercredis d’été entre 18h et 19h30.

Venez découvrir des produits bios et locaux de qualité : légumes, petits fruits, oeufs, fromages de chèvre et de brebis, confitures, tisanes, extraits de bourgeons, liqueurs aux plantes …

Vous pourrez ensuite profiter de la terrasse ombragée pour boire une bière fraîche pression et des gourmandises salées et sucrées fabriquées sur place.