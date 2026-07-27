Marché de producteurs locaux + Concert

Une dizaine de stands de producteurs et créateurs du coin, des foodtrucks, un concert du Trio Furfande (Musique du monde) et les savants fous et leurs expériences ludiques.

Les marchés de producteurs reviennent cet été à la guinguette du Loup Blanc.

Une dizaine de stands de producteurs et créateurs du coin :

– Vin Blanc: Les Chaleys d’Amélie

-Miel: Les Ruchers de Maë

-Escargot: Caracoles & Cie

-Truite fumée: Le Fumoir de la Galaure

-Ma Pause Café

-YSOA (Rhum Arrangée)

-Jardin du héron (Maraicher)

-Paul Vigneron (Vin Rouge / Saint-Uze)

-Coutellerie/Maroquinerie: Manticore

Les savant fous auront un stand d’ateliers scientifiques & robotiques

Venez découvrir des expériences fun avec le Pr. Atomix !

2 foodtrucks:

-Tout de Breizh (Galette)

-Maison Biang (Nouilles chinoises)

Et le Trio Furfande vous feront chavirer avec leur répertoire aux accents méditerranéens, un air d’ici inspiré par un vent d’ailleurs.

« Porté par un accordéon terrien qui souffle en bourrasque sur un violon espiègle qui ne demande qu’à s’envoler. De ce son gonflé par des cordes innombrables et d’autres tambourins qui roulent et qui scintillent s’élèvent les voix, toujours devant, qui galopent dans la steppe. »

Hâte de partager ce beau moment avec vous !