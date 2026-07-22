Envie de passer un agréable dimanche ?
Venez flâner au Marché des Créateurs de Loriol-sur-Drôme !
Découvrez des artisans talentueux, des créateurs passionnés et des producteurs locaux réunis pour vous faire partager leur univers. Vous y trouverez des créations uniques, des produits artisanaux, des idées cadeaux originales.
? Une journée conviviale pour rencontrer les talents de notre région, échanger avec eux et soutenir le savoir-faire local.
Marché des créateurs/producteurs de l’APEL Saint-François
L’APEL Saint-François vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la créativité, de l’artisanat. Venez en famille ou entre amis, profitez d’une belle balade au coeur de l’artisanat local et repartez avec de jolies découvertes !
Place du Champ de mars 26270 Loriol-sur-Drôme Tél. 06 51 51 35 99
Envie de passer un agréable dimanche ?