Marché des créateurs/producteurs

Envie de passer un agréable dimanche ?
Le 11 octobre, venez flâner au Marché des Créateurs de Loriol-sur-Drôme !
Découvrez des artisans talentueux, des créateurs passionnés et des producteurs locaux réunis pour vous faire partager leur univers. Vous y trouverez des créations uniques, des produits artisanaux, des idées cadeaux originales et de délicieuses spécialités locales.
? Une journée conviviale pour rencontrer les talents de notre région, échanger avec eux et soutenir le savoir-faire local.
Dimanche 11 octobre
Salle des Fêtes de Loriol-sur-Drôme
? De 9 h à 17 h
? Entrée libre
Venez en famille ou entre amis, profitez d’une belle balade au coeur de l’artisanat local et repartez avec de jolies découvertes !
Pour toute inscription contacter le 06/51/51/35/99