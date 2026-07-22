Marché des créateurs/producteurs

Le dimanche 11 octobre, l’APEL Saint-François vous donne rendez-vous à la Salle des Fêtes de Loriol-sur-Drôme pour une journée placée sous le signe de la créativité, de l’artisanat et des produits locaux.

Envie de passer un agréable dimanche ?

Le 11 octobre, venez flâner au Marché des Créateurs de Loriol-sur-Drôme !

Découvrez des artisans talentueux, des créateurs passionnés et des producteurs locaux réunis pour vous faire partager leur univers. Vous y trouverez des créations uniques, des produits artisanaux, des idées cadeaux originales et de délicieuses spécialités locales.

? Une journée conviviale pour rencontrer les talents de notre région, échanger avec eux et soutenir le savoir-faire local.

Dimanche 11 octobre

Salle des Fêtes de Loriol-sur-Drôme

? De 9 h à 17 h

? Entrée libre

Venez en famille ou entre amis, profitez d’une belle balade au coeur de l’artisanat local et repartez avec de jolies découvertes !

Pour toute inscription contacter le 06/51/51/35/99