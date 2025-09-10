Les enfants pourront sélectionner les fruits et légumes frais de leur choix, payer avec une monnaie fictive le fruitatou (mise à disposition gratuitement) et repartir avec leur panier de courses, comme les grands !
À retrouver sur place, des animations et des jeux pédagogiques autour de la nutrition et des fruits et légumes.
Manger frais, ça s’apprend ! L’objectif est de sensibiliser les enfants au « bien manger », et de les accompagner dans cet apprentissage, avec la connaissance des fruits et légumes frais. Il s’agit également de faire découvrir l’univers du marché, le commerce de proximité en plein air, et les circuits courts.
Marché des enfants et Marché gourmand
Un mini-marché, à hauteur d’enfant
Quel enfant n’a pas rêvé de tenir son propre étal de fruits et légumes dans un vrai marché ?
Place de l'Europe Place de l'europe 26200 Montélimar
Les enfants pourront sélectionner les fruits et légumes frais de leur choix, payer avec une monnaie fictive le fruitatou (mise à disposition gratuitement) et repartir avec leur panier de courses, comme les grands !