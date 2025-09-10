Marché

Marché des enfants et Marché gourmand

Un mini-marché, à hauteur d’enfant
Quel enfant n’a pas rêvé de tenir son propre étal de fruits et légumes dans un vrai marché ?

Le 20/09/2025 09:30

Place de l'Europe Place de l'europe 26200 Montélimar

Gratuit pour les visiteurs

Les enfants pourront sélectionner les fruits et légumes frais de leur choix, payer avec une monnaie fictive le fruitatou (mise à disposition gratuitement) et repartir avec leur panier de courses, comme les grands !
À retrouver sur place, des animations et des jeux pédagogiques autour de la nutrition et des fruits et légumes.
Manger frais, ça s’apprend ! L’objectif est de sensibiliser les enfants au « bien manger », et de les accompagner dans cet apprentissage, avec la connaissance des fruits et légumes frais. Il s’agit également de faire découvrir l’univers du marché, le commerce de proximité en plein air, et les circuits courts.