Marché d’hiver de Paruel

Marché des artisans et producteurs du coin : fromages, pain, viande, laine, miel, pestos, confitures, herboristerie, céramique, objets en bois tourné, bougies, créations textiles, bijoux, livres et autres trésors.
Buvette, vin chaud. Spectacles en soirée.

Le 29/11/2025 10:00

Gigors-et-Lozeron 26400 Gigors-et-Lozeron Tél. 06 51 06 08 91

Gratuit pour les visiteurs

T10h-18h : Marché des artisans et producteurs du coin : fromages, pain, viande, laine, miel, pestos, confitures, herboristerie, céramique, objets en bois tourné, bougies, créations textiles, bijoux, livres et autres trésors…
19h : Théâtre d’impro avec « Les Mobylettes »
20h30 : « Tremüe » jazz poétique participatif
21h30 : DJ Flazz

Tout au long de la journée : Buvette, vin chaud, tchaï, …
Midi et soir : Chili con (o sin) carne al pastor
Côtelettes grillées, hot dog « chaud mouton »
Soupe offerte
Pizzas, gâteaux et pâtisseries au stand de l’école de Cobonne
Sauna Sonambul réservations au 06 51 06 08 91

Accès : Aouste -> Cobonne -> 7km -> Paruel <- 1km <- Gigors <- Beaufort

Attention, pas de CB, pour la sauvegarde des espèces.

Pensez à covoiturer, et venir de préférence avec un véhicule compact (places de parking quelque peu limitées). Dépose-minute sur marché possible.

Merci de laisser votre chien à la maison ou en laisse.