Marché d’hiver de Paruel

Marché des artisans et producteurs du coin : fromages, pain, viande, laine, miel, pestos, confitures, herboristerie, céramique, objets en bois tourné, bougies, créations textiles, bijoux, livres et autres trésors. Buvette, vin chaud. Spectacles en soirée.

T10h-18h : Marché des artisans et producteurs du coin : fromages, pain, viande, laine, miel, pestos, confitures, herboristerie, céramique, objets en bois tourné, bougies, créations textiles, bijoux, livres et autres trésors…

19h : Théâtre d’impro avec « Les Mobylettes »

20h30 : « Tremüe » jazz poétique participatif

21h30 : DJ Flazz

Tout au long de la journée : Buvette, vin chaud, tchaï, …

Midi et soir : Chili con (o sin) carne al pastor

Côtelettes grillées, hot dog « chaud mouton »

Soupe offerte

Pizzas, gâteaux et pâtisseries au stand de l’école de Cobonne

Sauna Sonambul réservations au 06 51 06 08 91

Accès : Aouste -> Cobonne -> 7km -> Paruel <- 1km <- Gigors <- Beaufort

Attention, pas de CB, pour la sauvegarde des espèces.

Pensez à covoiturer, et venir de préférence avec un véhicule compact (places de parking quelque peu limitées). Dépose-minute sur marché possible.

Merci de laisser votre chien à la maison ou en laisse.