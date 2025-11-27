Marché d’hiver de Paruel

T10h-18h : Marché des artisans et producteurs du coin : fromages, pain, viande, laine, miel, pestos, confitures, herboristerie, céramique, objets en bois tourné, bougies, créations textiles, bijoux, livres et autres trésors…
19h : Théâtre d’impro avec « Les Mobylettes »
20h30 : « Tremüe » jazz poétique participatif
21h30 : DJ Flazz
Tout au long de la journée : Buvette, vin chaud, tchaï, …
Midi et soir : Chili con (o sin) carne al pastor
Côtelettes grillées, hot dog « chaud mouton »
Soupe offerte
Pizzas, gâteaux et pâtisseries au stand de l’école de Cobonne
Sauna Sonambul réservations au 06 51 06 08 91
Accès : Aouste -> Cobonne -> 7km -> Paruel <- 1km <- Gigors <- Beaufort
Attention, pas de CB, pour la sauvegarde des espèces.
Pensez à covoiturer, et venir de préférence avec un véhicule compact (places de parking quelque peu limitées). Dépose-minute sur marché possible.
Merci de laisser votre chien à la maison ou en laisse.