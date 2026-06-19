Dans un écrin naturel ressourçant, laissez vous surprendre. Des séances individuelles, collectives ou conférences, sur des temps courts, à prix tout doux, afin de varier les plaisirs. Vivez une journée Bien-être inoubliable !

MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE

Samedi 27 juin de 10h à 19h

Au jardin du Château Laurent

de St Nazaire en Royans

Bienvenue pour une merveilleuse journée, dans ce grand espace naturel, historique et ombragé.

Voici la liste des thérapeutes et praticiens bien-être, pour cette journée.

Vous pouvez les retrouver, en post individuel, sur notre page Facebook.

N’hésitez pas à les contacter pour vos demandes de Rdv (par téléphone ou sms)

Vous pourrez également être accueilli sur place, sans Rdv.

Joelle Moretti 06 70 90 43 21

« Sensitive » Massage bien-être et Magnétisme

Praticienne en massage bien-être, énergéticienne et magnétiseuse.

Créatrice et porteuse de projets d’entreprenariat innovant

Fondatrice et responsable du Pôle Bien-être et du Marché du bien-être

De Pont en Royans

Massage à l’huile d’arnica et plantes apaisantes

Profond (deep tissue)

Douceur (sensitif – californien)

Ayurvédique (énergétique)

30 mn à 30EUR

massage-sensitive.fr

Laurentine Froger 06 78 05 21 58

Thérapeute relationnelle

De St Marcellin

Accompagnement relationnel

Découverte du photo language

30mn à 20EUR

Atelier collectif » Initiation à l’écoute active »

1h à 10EUR de 11h30 à 12h30

Conférence « Prendre soin de soi pour vivre des relations saines »

1h à 5EUR de 14h à 15h

laurentinefroger.fr

Charlotte Plissart 06 65 03 40 37

IluminESens

Praticienne en massage bien-être, énergéticienne

De Choranche

Reiki

Massage Thaï

30 mn à 30EUR

Marlène Dubois 06 85 43 72 26

Les chemins du Coeur

De St Laurent en Royans

Énergéticienne

Soin énergétique

30mn à 20EUR

Claire Voron 06 95 63 68 66

Coach de vie – Sophrologue

De la Chapelle en Vercors

Sophrologie

30mn à 20EUR

Atelier collectif de Sophrologie

1h à 10EUR de 17h30 à 18h30

Anne Balthazar 07 81 68 55 88

Coach en vitalité

De Grenoble

Massage assis ( massage Amma)

30mn à 30EUR

Atelier collectif « Grounding »

ouvert à tous (marche pieds nus, mouvements animaux)

45mn à 8EUR de 16h à 16h30

coachvitalitegrenoble.com

Justine Stiévenard 06 72 30 91 83

Naturopathe et Conseillère en Symptothermie

De St Antoine l’abbaye

Bilan de vitalité et Conseils naturopathiques

Accompagnements féminins personnalisés

30mn à 30EUR

Atelier collectif de la méthode symptothermique, pour gérer sa fertilité naturellement

30mn à 10EUR de 10h à 10h30

Atelier collectif de Bien-être féminin : douleurs & humeur: Comment vous reconnecter à votre corps.

30mn à 10EUR de 11h à 11h30

Vente de compléments alimentaires à base de plantes aromatiques et médicinales (alcoolatures, gemmothérapies) et tisanes.

Certifiée agriculture biologique et entièrement dédiée à la santé des femmes.

Par Leslie de Fleur’Elles à Saint-Bonnet de Chavagne.

Fourchette de prix entre 6 et 15 EUR.

06 67 46 71 38

fleurelles.fr/

Les Jardins du château Laurent de St Nazaire en Royans est un parc arboré de 17600 m², situé en bord de Bournes, en plein coeur du village.

C’est un espace naturel d’activité et de détente.

Le château historique reste cependant fermé aux visites.

Les commerces, restaurants et brasseries de proximité vous accueillent toute la journée lors de votre venue.

C’est avec un immense plaisir, que nous vous accueillerons, dans la joie et la sérénité pour cette journée inoubliable

Le Pôle Bien-être