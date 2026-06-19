MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE
Samedi 27 juin de 10h à 19h
Au jardin du Château Laurent
de St Nazaire en Royans
Bienvenue pour une merveilleuse journée, dans ce grand espace naturel, historique et ombragé.
Voici la liste des thérapeutes et praticiens bien-être, pour cette journée.
Vous pouvez les retrouver, en post individuel, sur notre page Facebook.
N’hésitez pas à les contacter pour vos demandes de Rdv (par téléphone ou sms)
Vous pourrez également être accueilli sur place, sans Rdv.
Joelle Moretti 06 70 90 43 21
« Sensitive » Massage bien-être et Magnétisme
Praticienne en massage bien-être, énergéticienne et magnétiseuse.
Créatrice et porteuse de projets d’entreprenariat innovant
Fondatrice et responsable du Pôle Bien-être et du Marché du bien-être
De Pont en Royans
Massage à l’huile d’arnica et plantes apaisantes
Profond (deep tissue)
Douceur (sensitif – californien)
Ayurvédique (énergétique)
30 mn à 30EUR
massage-sensitive.fr
Laurentine Froger 06 78 05 21 58
Thérapeute relationnelle
De St Marcellin
Accompagnement relationnel
Découverte du photo language
30mn à 20EUR
Atelier collectif » Initiation à l’écoute active »
1h à 10EUR de 11h30 à 12h30
Conférence « Prendre soin de soi pour vivre des relations saines »
1h à 5EUR de 14h à 15h
laurentinefroger.fr
Charlotte Plissart 06 65 03 40 37
IluminESens
Praticienne en massage bien-être, énergéticienne
De Choranche
Reiki
Massage Thaï
30 mn à 30EUR
Marlène Dubois 06 85 43 72 26
Les chemins du Coeur
De St Laurent en Royans
Énergéticienne
Soin énergétique
30mn à 20EUR
Claire Voron 06 95 63 68 66
Coach de vie – Sophrologue
De la Chapelle en Vercors
Sophrologie
30mn à 20EUR
Atelier collectif de Sophrologie
1h à 10EUR de 17h30 à 18h30
Anne Balthazar 07 81 68 55 88
Coach en vitalité
De Grenoble
Massage assis ( massage Amma)
30mn à 30EUR
Atelier collectif « Grounding »
ouvert à tous (marche pieds nus, mouvements animaux)
45mn à 8EUR de 16h à 16h30
coachvitalitegrenoble.com
Justine Stiévenard 06 72 30 91 83
Naturopathe et Conseillère en Symptothermie
De St Antoine l’abbaye
Bilan de vitalité et Conseils naturopathiques
Accompagnements féminins personnalisés
30mn à 30EUR
Atelier collectif de la méthode symptothermique, pour gérer sa fertilité naturellement
30mn à 10EUR de 10h à 10h30
Atelier collectif de Bien-être féminin : douleurs & humeur: Comment vous reconnecter à votre corps.
30mn à 10EUR de 11h à 11h30
Vente de compléments alimentaires à base de plantes aromatiques et médicinales (alcoolatures, gemmothérapies) et tisanes.
Certifiée agriculture biologique et entièrement dédiée à la santé des femmes.
Par Leslie de Fleur’Elles à Saint-Bonnet de Chavagne.
Fourchette de prix entre 6 et 15 EUR.
06 67 46 71 38
fleurelles.fr/
Les Jardins du château Laurent de St Nazaire en Royans est un parc arboré de 17600 m², situé en bord de Bournes, en plein coeur du village.
C’est un espace naturel d’activité et de détente.
Le château historique reste cependant fermé aux visites.
Les commerces, restaurants et brasseries de proximité vous accueillent toute la journée lors de votre venue.
C’est avec un immense plaisir, que nous vous accueillerons, dans la joie et la sérénité pour cette journée inoubliable
Le Pôle Bien-être