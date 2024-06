MarchÃ© estival et local de St Bardoux

Au programme : producteurs et artisans locaux, animation musicale avec Hikaloo à partir de 18h, buvette, ravioles, crêpes maison, sorbets, dégustations et animations diverses, petits tours à cheval et à poney.

L’ambiance sera chaleureuse, comme vous l’aimez et on aura plaisir à vous accueillir. Alors chers adeptes » du consommer local et du bien vivre ensemble au naturel « , n’hésitez pas : venez nombreux!