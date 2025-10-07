Marché et food court : Talents venus d’ailleurs

Venez découvrir les talents culinaires d’entrepreneurs qui venus d’autres pays ont décidé de mobiliser leurs talents pour s’intégrer et développer leur activités tout en partageant leurs cultures

16h à 17h environ. :

Table ronde – « Se lancer dans l’entreprenariat quand on vient d’ailleurs » : parcours, accompagnement, richesses et difficultés..

Intervenants : 2 à 3 entrepreneur.es témoin issue de l’immigration ayant franchi le pas et 1 ou 2 structures d’accompagnement sur des points d’éclairages – animé par RCF Drome.

17H>20h

Marché de producteurs locaux à 3 prix par le moulin urbain

Distribution de fruits et légumes glanées par l’accueillette. Buvette locale.

Food court des entrepreneur.es issu.es de l’immigration : Cuisine Malgache, orientale….

Stands d’infos associatifs : Cimade, Nelson Mandela, Diaconat, La ruche-cité lab, ADIE

Animations diverses : Exposition « La fabrique des sans papiers » par la cimade, podcast et portraits par le diaconat protestant et réalisation d’interview avec les journalistes de la maison Nelson Mandela.

Partenaires : En collaboration avec CIMADE, SOROSA, Diaconat 26-07, Maison des solidarités nelson mandela, RCF drome, La Ruche drome, Moulin urbain