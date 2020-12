Un marché fermier de Noël, organisé par Bienvenue à la ferme et la Chambre d’Agriculture… N’hésitez pas à venir faire un tour pour finir l’année dans un cadre convivial et faire vos courses de Noël !

Au total plus de 15 producteurs vous proposeront : Truffes, vins, miel, pain d’épices, spiruline, viandes, terrines, noix, légumes, soupes, confitures, cosmétiques … et bien plus !