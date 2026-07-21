Dès 19h : apéro musical, petite restauration, produits locaux, buvette
21h : Concert avec Le TKT. Un trio explosif qui va enflammer votre vendredi soir ! François Tramoy, Jérémie Soulas et Pierric Natali réinventent la chanson française avec audace, entre guitare flamenca, harmonica chromatique et percussions latines.
Marché festif de Sainte-Croix
Venez profiter d’un marché nocturne artisanal et local avec petite restauration, buvette et concert !
Dès 19h : apéro musical, petite restauration, produits locaux, buvette