Marché gourmand et artisanal de Vesc

Ce dimanche, le Café de Vesc, en partenariat avec le Comité des fêtes et la Communauté de communes, organise un Marché gourmand et artisanal de 9h à 19h dans les ruelles du village!

Venez découvrir les produits du terroir et savoir-faire authentiques du pays de Dieulefit-Bourdeaux!

Seront présents nos chers producteurs du marché hebdomadaires de Vesc, ainsi que de nombreux autres exposants, producteurs et artisans locaux (cf. programme).

Il sera possible de se restaurer et se désaltérer: le café sera exceptionnellement ouvert toute la journée et des assiettes composées avec des produits du marché y seront proposées. Le camion de Vintage Burger sera aussi présent!

D’autres surprises vous attendent (exposition de tracteurs anciens et de matériel agricole; musique live; jeux pour enfants, etc)!

A noter: fermeture de la circulation de la traverse du village de 7h à 20h

On vous attend nombreux 🙂