Marché guinguette du Chalu’

Tous les mercredis à partir de 17h30, la place guinguette du Chalutier se transforme en havre de chill, de bons sons, de victuailles locales et de surprises artistiques.

Eeeeeet cette année, on remet le couvert avec les marchés de producteur·rices locaux·ales. Toutes les semaines, viendez remplir vos paniers de légumes, de frometons, de pains, tout frais tout beaux !

Et comme on n’est pas du genre à faire les choses à moitié, cette fois, on vous régale avec le concert de Tracks 2000 Électriques, un groupe un beu barré !

Alors sortez votre couvre-chef, votre panier et votre meilleur pas de danse : le Chalu’ vous attend tous les mercredis. On est en foliiiiiie <3

Prix libre

301 Côte Simond, 26730 La Baume d'Hostun

Buvette et restauration sur place