Marché guinguette du Chalu’

Oyé oyé vous autres, matelot·es de la Drôme et d’ailleurs ! On vous l’annonce ENFIN : on relance une nouvelle saison de marchés guinguuuuuuuuettes youpi joie

Eeeeeet cette année, on remet le couvert avec les marchés de producteur·rices locaux·ales Toutes les semaines, viendez remplir vos paniers de légumes, de frometons, de pains, tout frais tout beaux !

Et comme on est pas du genre à faire les choses à moitié, un mercredi sur deux, on vous régale avec une animation culturelle :

7 mai : « Reste pas planté là ! » – Hip-hop clown déjanté par la Cie l’Aplomb du Dahu

21 mai : Tracks 2000 Électrique – Concert de musiques actuelles un peu barrées

4 juin : Le Bal Conté de Ricky Moondog – Danse, rêve et enfances retrouvées (Cie De Corps à Son’)

18 juin : Fête de la Musique – Avec l’Orchestre de l’?uf : un bal immersif et complètement ouf

2 juillet : Grand Orchestre des Frères Bizarre – Loufoquerie musicale à l’état pur

16 juillet : Efrasis – Pop-rap tendre, élégant, et un peu magique

30 juillet : Super Sapiens (spectacle) + Tiziano (concert) par la Cie Main Gauche Prod

Alors sortez votre couvre-chef, votre panier et votre meilleur pas de danse : le Chalu’ vous attend tous les mercredis On est en foliiiiiie

Prix libre

301 Côte Simond, 26730 La Baume d’Hostun

Buvette et restauration sur place