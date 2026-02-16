Cet événement s’impose comme un rendez-vous incontournable grâce à une offre unique en son genre : des objets de collection militaire
allant de l’époque napoléonienne à la Seconde Guerre mondiale, proposés par une trentaine d’exposants spécialisés, venus de toute la
France.
Uniformes, casques, insignes, décorations, figurines, livres, objets de la vie militaire ou de la police et des pompiers, chaque stand
raconte une histoire. Les visiteurs pourront acquérir des pièces rares ou simplement redécouvrir une partie de notre patrimoine
historique à travers les objets exposés.
Cette journée s’adresse aussi bien aux collectionneurs avertis qu’au grand public désireux de mieux comprendre les grandes périodes
de notre histoire, à travers des objets authentiques, chargés de sens.
Marché historique et toutes collections
Un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs, amateurs d’histoire et curieux en quête d’objets rares.
rue du Levant 26140 Saint-Rambert-d'Albon Tél. 06 68 31 79 05
