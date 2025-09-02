Le ventre vide ? Pas de panique : un food truck vous remplira l’estomac et une buvette vous hydratera dans les règles de l’art.
Ramenez vos yeux émerveillés, vos sacs cabas, vos potes ou venez solo pour flâner tranquille.
En partenariat avec L’artisanoscope Romans/Valence
Entrée gratuite.
Marché potier au Chalutier – 1ère édition
20 potier·es & céramistes posent leurs stands et leurs merveilles au Chalu’ : vaisselle, sculptures, objets déco, pièces utilitaires, bibelots… c’est le moment de craquer pour du fait-main et de soutenir des artisan·es bien d’chez nous !
301, Côte Simon 26730 La Baume-d'Hostun
Le ventre vide ? Pas de panique : un food truck vous remplira l’estomac et une buvette vous hydratera dans les règles de l’art.