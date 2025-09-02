Marché

Marché potier au Chalutier – 1ère édition

20 potier·es & céramistes posent leurs stands et leurs merveilles au Chalu’ : vaisselle, sculptures, objets déco, pièces utilitaires, bibelots… c’est le moment de craquer pour du fait-main et de soutenir des artisan·es bien d’chez nous !

Marché potier au Chalutier – 1ère édition
Le 28/09/2025 10:00

301, Côte Simon 26730 La Baume-d'Hostun

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Le ventre vide ? Pas de panique : un food truck vous remplira l’estomac et une buvette vous hydratera dans les règles de l’art.
Ramenez vos yeux émerveillés, vos sacs cabas, vos potes ou venez solo pour flâner tranquille.
En partenariat avec L’artisanoscope Romans/Valence
Entrée gratuite.