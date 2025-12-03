Organisé par l’Association France Palestine . Solidarité : des produits alimentaires comme du zaatar, des dattes…, des produits artisanaux comme des céramiques.
Une artiste Crestoise et un apiculteur Ardéchois s’associent à cette initiative, ils nous ont donné des cartes illustrées pour l’une et du miel pour l’autre qui seront vendus pour soutenir des projets en Palestine.
Marché solidaire Palestine et exposition
Un marché solidaire avec la Palestine : des produits de groupements de producteurs et d’artisans Palestiniens de Cisjordanie correspondant avec l’Association France Palestine + exposition de dessins de presse de Hani Abbas
1 Rue de la République 26400 Crest
Organisé par l’Association France Palestine . Solidarité : des produits alimentaires comme du zaatar, des dattes…, des produits artisanaux comme des céramiques.