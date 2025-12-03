Exposition, Marché

Marché solidaire Palestine et exposition

Un marché solidaire avec la Palestine : des produits de groupements de producteurs et d’artisans Palestiniens de Cisjordanie correspondant avec l’Association France Palestine + exposition de dessins de presse de Hani Abbas

du 06/12/2025 09:00 au 07/12/2025 17:00

1 Rue de la République 26400 Crest

Payant

Organisé par l’Association France Palestine . Solidarité : des produits alimentaires comme du zaatar, des dattes…, des produits artisanaux comme des céramiques.
Une artiste Crestoise et un apiculteur Ardéchois s’associent à cette initiative, ils nous ont donné des cartes illustrées pour l’une et du miel pour l’autre qui seront vendus pour soutenir des projets en Palestine.