Marché & Spectacle de Noël

DIMANCHE 04/12 de 10h à 18h devant la Salle des Fêtes

Programme festif et pour tous :

– exposants de produits artisanaux pour régaler vos papilles et préparer vos cadeaux

– défilés des Pom-pom girls « Dixi Cheer » (Cie 1001 Danses) à 11h et à 13h30 (2 spectacles différents)

– vente de sapins

– spectacle jeune public à 15h – tarif libre

– photos avec le Père-Noël

– maquilleuse pour enfants

– structure gonflable tenue par les pompiers au profit du Téléthon

– buvette et restauration sur place toute la journée – les diots et le vin chaud mijoteront pour le plus grand plaisir des gourmands qui en redemandent chaque année